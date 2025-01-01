K11 - Die neuen Fälle
Folge 40: Die menschliche Fackel
23 Min.Ab 12
Ein Frührentner wird in seinem Badezimmer verkohlt aufgefunden. Augenscheinlich gibt es keine Ursache für das Feuer. Mysteriös ist auch: die Füße des Opfers sind nicht verbrannt. Die Kommissare Daniela Stamm und Philipp Stehler stehen vor einem Rätsel. Handelt es sich etwa um eine spontane Selbstentzündung?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen