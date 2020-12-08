Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 44vom 08.12.2020
Folge 44: Gefangen im Kofferraum

23 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12

Notruf aus dem Kofferraum! Eine junge Frau wird entführt, doch ihr gelingt es, während der Fahrt aus dem Kofferraum heraus, heimlich Kontakt zur Polizei aufzunehmen. Die Kommissare Robert Ritter und Philipp Stehler nehmen sofort die Verfolgung auf. Schnell stellt sich heraus, dass sie einen Serienkiller jagen ...

