K11 - Die neuen Fälle
Folge 60: Rote Rache
23 Min.Ab 12
Ein toter Mann in roten Dessous, Pumps und Plüschhandschellen ist auch für die erfahrensten Ermittler ungewöhnlich. Doch dann entdecken die Kommissare die dunkle Seite des Geschäftsmannes.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
