K11 - Die neuen Fälle
Folge 72: Falsche Schlange
23 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12
Falsche Schlange: Ein Mann wird erdrosselt aufgefunden und tatverdächtig ist seine Lieblingsschlange, eine Python Tiny. Nur die ist immer noch verschwunden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen