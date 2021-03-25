Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Mörderische Ostern

SAT.1Staffel 2Folge 80vom 25.03.2021
Mörderische Ostern

Mörderische OsternJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 80: Mörderische Ostern

23 Min.Folge vom 25.03.2021Ab 12

Ostern, das Fest der Hoffnung! Doch der Osterhase ist tot, zumindest fast - erstochen von einem zweiten Osterhasen! Die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter versuchen, diesen eigenartigen Mordversuch aufzuklären ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen