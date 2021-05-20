K11 - Die neuen Fälle
Folge 91: Episode 91
22 Min.Folge vom 20.05.2021Ab 12
Das Geheimnis der gestohlenen Leiche: Ein gefesselter Mann, gestohlener Schmuck und eine vermisste Leiche. Und obendrauf jede Menge Verdächtige! Kein leichter Fall für die Kommissare.
