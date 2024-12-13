K11 - Die neuen Fälle
Folge 92: Das Tarot des Mörders
23 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
Die Karte des Todes ist aufgedeckt, neben ihr liegt die erstochene Kartenlegerin. Robert Ritter und Tim Stammberger wagen ein spirituelles Experiment ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
