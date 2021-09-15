Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Eine Kuh im Bordell

SAT.1Staffel 3Folge 17vom 15.09.2021
Eine Kuh im Bordell

Eine Kuh im BordellJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 17: Eine Kuh im Bordell

23 Min.Folge vom 15.09.2021Ab 12

Eine Kuh im Bordell: Der junge Kommissar Philipp Stehler gerät in einen Hinterhalt als er eine Zeugin in einem Mordprozess abholen will. Die Täter haben automatische Waffen und sind zahlenmäßig überlegen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen