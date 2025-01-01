K11 - Die neuen Fälle
Folge 24: Die namenlose Wasserleiche
22 Min.Ab 12
Die namenlose Wasserleiche: Eine männliche Leiche wird ohne Papiere in einem See entdeckt. Über eine Vermisstenmeldung kommen die Kommissare zu einer Frau, die den Toten als ihren Verlobten identifiziert.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1
