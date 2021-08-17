K11 - Die neuen Fälle
Folge 34: Wo ist Charlie?
23 Min.Folge vom 17.08.2021Ab 12
Wo ist Charlie? Bei einer Aufbahrung ist der Sarg leer und der Tote verschwunden. Wurde die Leiche versehentlich eingeäschert oder sollte ein Verbrechen vertuscht werden?
