K11 - Die neuen Fälle
Folge 48: Bluthochzeit
23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Bluthochzeit: Auf einer jesidischen Hochzeit wird auf die Braut geschossen. Um den Täter zu stoppen, gibt Kommissar Philipp Stehler bei einem Schussgefecht den tödlichen Schuss ab. Ein fataler Fehler ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
