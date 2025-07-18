K11 - Die neuen Fälle
Folge 52: Die letzte Bestattung
22 Min.Folge vom 18.07.2025Ab 12
Die letzte Bestattung: Ein Bestattungsunternehmer wird erstochen aufgefunden. Michael Naseband und Phillip Stehler finden jedoch keine heiße Spur, die zum Täter führt - bis ein weiterer Bestatter stirbt.
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
