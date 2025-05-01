Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Der Geist der weißen Braut

SAT.1Staffel 3Folge 64vom 01.05.2025
Der Geist der weißen Braut

Der Geist der weißen BrautJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 64: Der Geist der weißen Braut

23 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12

Der Geist der weißen Braut: Von einem Geist im Brautkleid seien sie verfolgt worden, das berichtet eine völlig verstörtes Paar, welches die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter im Wald finden.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen