K11 - Die neuen Fälle

Das Nikolausbaby

SAT.1Staffel 3Folge 83vom 06.12.2021
Das Nikolausbaby

Folge 83: Das Nikolausbaby

23 Min.Folge vom 06.12.2021Ab 12

Das Nikolausbaby: Einem kinderlosen Ehepaar wird ein Findelkind vor die Türe gesetzt - ausgerechnet an Nikolaus. Für die frischgebackenen Eltern ist es ein Weihnachtswunder, für die Polizei ein Verbrechen.

