Alte Wunden - neues Glück
K11 - Die neuen Fälle
Folge 84: Alte Wunden - neues Glück
23 Min.Folge vom 09.12.2021Ab 12
Alte Wunden - neues Glück: Ein neunjähriges Mädchen wird vermisst gemeldet. Während der Vater überzeugt ist, dass der eifersüchtige Ex seiner Frau dahintersteckt, befürchten die Kommissare Schlimmeres.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen