SAT.1Staffel 3Folge 90
23 Min.Ab 12

Auf Schritt und Tritt: Eine hochschwangere Gerichtspsychologin bangt um ihr Leben. Seit Monaten wird sie gestalkt und die Bedrohungen nehmen zu. Die Liste der Verdächtigen ist lang, denn die Zukunft vieler Verbrecher liegt in der Hand der Gutachterin. Die Kommissare Charlotte Fuchs und Robert Ritter tauchen in die Welt der Kriminellen ein, um den Täter zu finden. Aber die Uhr tickt schneller ...

SAT.1
