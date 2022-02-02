Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Die Geistheilerin

SAT.1Staffel 3Folge 97vom 02.02.2022
Die Geistheilerin

K11 - Die neuen Fälle

Folge 97: Die Geistheilerin

23 Min.Folge vom 02.02.2022Ab 12

Eine Geistheilerin wird tot aufgefunden. "Lügnerin" steht aus ihrem Blut an der Wand - eine hässliche Botschaft des Mörders. Die Kommissare Michael Naseband und Charlotte Fuchs gehen eine Reihe von Verdächtigen durch und stoßen auf eine böse Verschwörung gegen das Opfer und ihresgleichen ...

