K11 - Die neuen Fälle

Die Toten im Mist

SAT.1Staffel 3Folge 98vom 11.01.2022
Folge 98: Die Toten im Mist

23 Min.Folge vom 11.01.2022Ab 12

Die Toten im Mist: Auf einem Misthaufen werden die Leichen eines Liebespaares entdeckt. Die Kommissare Michael Naseband und Charlotte Fuchs fischen zunächst im Trüben, ehe ihre Ermittlungen sie zu einer Gärtnerei führen. Hat die Ehefrau des Gärtnereibesitzers ihn und seine Geliebte aus Eifersucht getötet?

