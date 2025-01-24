Immer Ärger mit den FrauenJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 19: Immer Ärger mit den Frauen
23 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12
Eine persönliche Mission für Charlotte Fuchs: Ein guter Freund von ihr wird von einer Auftragskillerin gejagt. Mit Hilfe ihres Kollegen Tim Stammberger muss sie den Mann offiziell erschießen, um die Täterin aus der Reserve zu locken. Doch der Plan geht nicht auf und jede Frau in seinem Umfeld könnte die Killerin sein.
K11 - Die neuen Fälle
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen