K11 - Die neuen Fälle

Immer Ärger mit den Frauen

SAT.1Staffel 4Folge 19vom 24.01.2025
Folge 19: Immer Ärger mit den Frauen

23 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12

Eine persönliche Mission für Charlotte Fuchs: Ein guter Freund von ihr wird von einer Auftragskillerin gejagt. Mit Hilfe ihres Kollegen Tim Stammberger muss sie den Mann offiziell erschießen, um die Täterin aus der Reserve zu locken. Doch der Plan geht nicht auf und jede Frau in seinem Umfeld könnte die Killerin sein.

SAT.1
