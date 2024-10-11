Die Frau, die niemals lebteJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 2: Die Frau, die niemals lebte
23 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Als ob sie nie existierte ... Ein Mann meldet seine Freundin als vermisst und ist sich sicher, dass sie entführt wurde. Doch als die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler die Suche aufnehmen, sind alle Spuren weg. Wer ist die Frau? Oder gibt es sie tatsächlich gar nicht?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen