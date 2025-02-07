Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Seelenzauber

SAT.1Staffel 4Folge 26vom 07.02.2025
Seelenzauber

K11 - Die neuen Fälle

Folge 26: Seelenzauber

23 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12

Ein Neugeborenes wird an einem Seeufer ausgesetzt. In seinem Körbchen finden die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler eine mysteriöse Nachricht - geschrieben aus Blut und mit einem Vollmond. Die Mutter des Babys wird seit Monaten vermisst und schwebt offenbar in höchster Lebensgefahr, vor allem beim nächsten Mondwechsel.

