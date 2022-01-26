Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 26.01.2022
Folge 3: Glasklar

22 Min.Folge vom 26.01.2022Ab 12

Glasklar: Ein Fensterputzer wird Zeuge eines Mordes und entkommt nur knapp den schießwütigen Tätern. Als er die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter zum Tatort führt, staunen sie nicht schlecht, denn sie finden nichts. Wo ist die Leiche?

