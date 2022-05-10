Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Damenopfer

SAT.1Staffel 4Folge 46vom 10.05.2022
Folge 46: Damenopfer

22 Min.Folge vom 10.05.2022Ab 12

Ein Architekt findet seine Putzfrau leblos am Fuße seiner Treppe. Außerdem wurde ein begonnenes Schachspiel weitergeführt. Will der Täter den Kommissaren Charlotte Fuchs und Robert Ritter damit einen Hinweis geben? Der geheimnisvolle Schachspieler scheint den Ermittlern immer einen Schritt voraus zu sein. Sie brauchen eine gute Strategie, um die Partie für sich entscheiden zu können.

