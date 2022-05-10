K11 - Die neuen Fälle
Folge 46: Damenopfer
22 Min.Folge vom 10.05.2022Ab 12
Ein Architekt findet seine Putzfrau leblos am Fuße seiner Treppe. Außerdem wurde ein begonnenes Schachspiel weitergeführt. Will der Täter den Kommissaren Charlotte Fuchs und Robert Ritter damit einen Hinweis geben? Der geheimnisvolle Schachspieler scheint den Ermittlern immer einen Schritt voraus zu sein. Sie brauchen eine gute Strategie, um die Partie für sich entscheiden zu können.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen