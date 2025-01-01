Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 47vom 01.01.2025
Folge 47: Seitenwechsel

22 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler werden zu einem Überfall gerufen. Am Tatort angekommen verschwindet Stehler plötzlich spurlos mit der Täterin. Seine Kollegen bleiben fragend und voller Sorge zurück. Wurde Stehler entführt oder steckt er mit den Kriminellen unter einer Decke?

