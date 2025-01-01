K11 - Die neuen Fälle
Folge 47: Seitenwechsel
22 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler werden zu einem Überfall gerufen. Am Tatort angekommen verschwindet Stehler plötzlich spurlos mit der Täterin. Seine Kollegen bleiben fragend und voller Sorge zurück. Wurde Stehler entführt oder steckt er mit den Kriminellen unter einer Decke?
Weitere Folgen in Staffel 4
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen