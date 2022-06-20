Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Teufelsstunde

SAT.1Staffel 4Folge 55vom 20.06.2022
Teufelsstunde

K11 - Die neuen Fälle

Folge 55: Teufelsstunde

22 Min.Folge vom 20.06.2022Ab 12

Des Teufels Werk oder nur ein Einbruch? Die Kommissare Michael Naseband und Charlotte Fuchs versuchen zwischen stehengebliebenen Uhren und fliegenden Blumentöpfen eine irdische Erklärung für die unheimlichen Ereignisse zu finden. Doch als sie das Opfer im Badezimmer beschmiert mit den Zahlen 666 entdecken, beginnen selbst die Kommissare zu zweifeln ...

