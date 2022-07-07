Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Der Tod ist nicht das Ende

SAT.1Staffel 4Folge 59vom 07.07.2022
Der Tod ist nicht das Ende

Der Tod ist nicht das EndeJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 59: Der Tod ist nicht das Ende

22 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 12

Ein Kopfschuss tötet einen Mann an seinem 37. Geburtstag. Wurde hier eine offene Rechnung beglichen? Die verzweifelte Frau des Opfers meint die Präsenz ihres verstorbenen Mannes nach wie vor zu spüren. Trotz anfänglicher Skepsis gehen die Kommissare Robert Ritter und Daniela Stamm den Hinweisen aus dem Jenseits nach. Die Welt, die sich ihnen dadurch eröffnet, hält nicht nur Geister für sie bereit ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen