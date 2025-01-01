Bis dass ein Mord uns scheidetJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 6: Bis dass ein Mord uns scheidet
23 Min.Ab 12
Ein Geschäftsmann wird ermordet. Die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband haben zunächst leichtes Spiel, denn die Assistentin des Opfers gesteht sofort den Mord. Kurz darauf behauptet allerdings auch ihr Ehemann, der Täter zu sein. Jetzt ist die Frage: Wer von ihnen lügt und warum?
K11 - Die neuen Fälle
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
12
