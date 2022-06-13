K11 - Die neuen Fälle
Folge 60: In Teufels Küche
22 Min.Folge vom 13.06.2022Ab 12
Ein 5-Sterne-Menü mit Menschenfleisch - so lautet der schlimme Verdacht, dem die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter nachgehen. Ein Restaurantkritiker wurde entführt und ein anonymer Hinweis führt die Ermittler an den vermeintlichen Tatort. Dort finden sie jede Menge Fleischpakete ...
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen