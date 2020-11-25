Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Flucht aus dem Psycho-Knast

SAT.1Staffel 2Folge 29vom 25.11.2020
Flucht aus dem Psycho-Knast

Flucht aus dem Psycho-KnastJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 29: Flucht aus dem Psycho-Knast

23 Min.Folge vom 25.11.2020Ab 12

Eine psychisch labile Patientin flieht aus der Psychiatrie und zieht mit einem Schwert durch die Stadt. Die unberechenbare Frau hinterlässt eine blutige Spur verletzter Menschen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen