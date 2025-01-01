K11 - Die neuen Fälle
Folge 62: An Hunde verfüttert
23 Min.Ab 12
An Hunde verfüttert: Eine Tierheim-Angestellte verschwindet spurlos. Ihre Chefin ist sich sicher, dass ein Tierhasser die 32-jährige überfallen und an ein Rudel Huskys verfüttert hat.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen