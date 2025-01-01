Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Todesflüstern

SAT.1Staffel 2Folge 69
Todesflüstern

TodesflüsternJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 69: Todesflüstern

23 Min.Ab 12

Eine Tradition unter Freunden wird plötzlich zum Alptraum. Beim jährlichen Treffen einer Jugend-Clique am Starnberger See wird einer der Teilnehmer tot aufgefunden. Die Kommissare Michael Naseband und Tim Stammberger stoßen erst auf eine Mauer des Schweigens und dann auf viele dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit. Und plötzlich ist klar: Jeder aus der Clique könnte der Mörder sein!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen