Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Die Farbe rot

SAT.1Staffel 3Folge 33vom 10.06.2025
Die Farbe rot

Die Farbe rotJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 33: Die Farbe rot

23 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12

Die Farbe rot: Notruf aus dem Badezimmer einer Frau, während der Einbrecher im Schlafzimmer ist. Nach seiner Flucht bleibt seine Signatur: auf dem Bett liegen Dessous, Nagellack und ein roter Lippenstift.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen