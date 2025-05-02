K11 - Die neuen Fälle
Folge 49: Boxen für Anfänger
22 Min.Folge vom 02.05.2025Ab 12
Die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter ermitteln verdeckt im Boxer-Milieu. Drei junge Boxer sind unter mysteriösen Umständen spurlos verschwunden. Als Kommissar Ritter ein Boxkampf gewinnt, rutscht er ab in eine Welt, die er sicher nicht kennenlernen wollte ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen