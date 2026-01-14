K3
Folge 22: Geister in Pink
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Das nächste Konzert findet auf Tahiti statt. In einem 28 Sterne Luxushotel. Dort hält sich auch Carlita auf. Eine berühmte Schauspielerin, die mit Tony Razzo einen Film drehen soll. Doch dazu kommt es erst mal nicht. Denn Carlitas 3 kleine pinkfarbene Hunde sind verschwunden. Am Strand kümmert sich Varuamana liebevoll um sie. Denn er ist der Meinung, dass die Tiere 3 Geister sind, die von unsichtbaren Mächten zu ihm geschickt wurden.
K3
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0