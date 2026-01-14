K3
Folge 23: Gespenstische Rettung
12 Min.Folge vom 14.01.2026
K3 und Melissa erhalten von Captain Sloop einen Hilferuf. Er wird im Kerker seines Schlosses gefangen gehalten. Als die Mädchen dort ankommen, treffen sie Mellissa, die K3 eine Falle gestellt hat. Sie schafft es, die Seeleute und K3 in den Kerker zu sperren. Nun will sie vom Captain erfahren, wo er seinen Schatz versteckt hat. Doch die Mädchen haben inzwischen Melissa eine Falle gestellt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0