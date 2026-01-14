Zum Inhalt springenBarrierefrei
K3

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 27vom 14.01.2026
Folge 27: K3-Dornröschen

12 Min.Folge vom 14.01.2026

Es geht nach Haiti. Doch diesmal fällt X aus. Er fällt in tiefen Schlaf. Maxine engagiert Bob als Leibwächter. Merkwürdigerweise wird auch Kylie in Tiefschlaf versetzt. Die Mädchen glauben, dass es sich um Voodoo handelt. Und vielleicht liegen sie gar nicht so falsch.

