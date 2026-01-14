Zum Inhalt springenBarrierefrei
K3

Unheimliche Polarstation

Studio 100 International
Staffel 1
Folge 46
vom 14.01.2026
Unheimliche Polarstation

Folge 46: Unheimliche Polarstation

12 Min.
Folge vom 14.01.2026

Um auf die Folgen der Globalen Erwärmung aufmerksam zu machen, will K3 ein Konzert in einer Arktis-Station geben, das weltweit live übertragen werden soll. Begleitet werden sie vom Umweltschützer Tetefano, 2D, dem Erfinder John Peter und einer neuen Freundin namens Star. Aber in der Station passieren auf einmal merkwürdige Dinge... Ein grelles Licht erscheint und plötzlich verschwinden John Peter und Tetefano auf mysteriöse Weise. Die Mädchen sind beunruhigt, denn das seltsame Phänomen tritt immer wieder auf. Wird K3 die Verschwundenen finden? Wird ihr Konzert überhaupt stattfinden? Oder wird ein anderer Stern am Himmel erstrahlen?

