Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 48vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026

K3 begibt sich nach Indien, um dort auf dem Festival der Farben aufzutreten. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft passiert das Unfassbare: Die Farbe Pink verschwindet! Kylie und Kate sind furchtbar traurig, nicht nur, weil ihre ganze Energie und Fröhlichkeit dadurch ebenfalls verschwunden sind, sondern weil das Konzert womöglich auch ausfällt! Werden die beiden ihren pinken Schwung wiederfinden?

