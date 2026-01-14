Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 51vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026

Maxine beauftragt X damit, K3 hinterher zu spionieren, weil das Gerücht umgeht, dass ein Mädchen die Band verlassen will. Einen schlechteren Zeitpunkt dafür könnte es gar nicht geben, denn das neue E-Book von K3 soll in Kürze veröffentlicht werden. Schon bald finden sie heraus, dass das Ganze ein abgekartetes Spiel von Ralph ist. Ralph ist eine Künstliche Intelligenz und versucht jede Spur von K3 aus dem Internet zu löschen, um die Konkurrenz für sein eigenes E-Book auszuschalten. Werden ihn die Mädchen aufhalten können, bevor jedes Wort über sie verloren ist?

