Karate-K3
Studio 100 International
Staffel 1
Folge 52
vom 14.01.2026
Folge 52: Karate-K3

12 Min.
Folge vom 14.01.2026

K3 ist in Tokio, wo X seinen ehemaligen Karatemeister Sensei Yamamoto besuchen möchte. X kommt allerdings nie beim Sensei an und die Mädchen entdecken, dass er von einem mysteriösen Ninja namens „Tricky Tiger“ entführt wurde. Um ihren Gegner zu besiegen und X zu befreien, nehmen die Mädchen an einem fantastischen, wenngleich auch recht eigenartigen Training des alten, weisen Lehrmeisters teil. Kann K3 X retten oder hat dieser Tiger noch einen Trick auf Lager?

Studio 100 International
