K3
Folge 52: Karate-K3
12 Min.Folge vom 14.01.2026
K3 ist in Tokio, wo X seinen ehemaligen Karatemeister Sensei Yamamoto besuchen möchte. X kommt allerdings nie beim Sensei an und die Mädchen entdecken, dass er von einem mysteriösen Ninja namens „Tricky Tiger“ entführt wurde. Um ihren Gegner zu besiegen und X zu befreien, nehmen die Mädchen an einem fantastischen, wenngleich auch recht eigenartigen Training des alten, weisen Lehrmeisters teil. Kann K3 X retten oder hat dieser Tiger noch einen Trick auf Lager?
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0