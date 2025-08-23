Staffel 1Folge 7vom 23.08.2025
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 7: Haie Haie Haie
7 Min.Folge vom 23.08.2025
Sharkdog will dabei sein, wenn Max und sein Vater das jährliche Hai-Special im Fernsehen gucken.
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon