Wer hat Angst vorm Weihnachtsman / Der Zorn des KlohäuschensJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 12: Wer hat Angst vorm Weihnachtsman / Der Zorn des Klohäuschens
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Der Weihnachtsmann besucht die Kinder im Kamp Koral, die nicht wissen, was sie von dem fröhlichen Riesen halten sollen. // Das Klohäuschen explodiert, und Mr. Krabs bekommt drei verschiedene Versionen der Geschichte von den Campern erzählt.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-2: Nickelodeon Germany