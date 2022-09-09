Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Wer hat Angst vor Geisterdeppen?

NickelodeonStaffel 1Folge 13vom 09.09.2022
Wer hat Angst vor Geisterdeppen?

Wer hat Angst vor Geisterdeppen?Jetzt kostenlos streamen

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 13: Wer hat Angst vor Geisterdeppen?

22 Min.Folge vom 09.09.2022Ab 6

Die Betreuer erzählen Gruselgeschichten am Lagerfeuer, doch als ein echter Geist auftaucht, wird es wirklich unheimlich.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Nickelodeon
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Alle 2 Staffeln und Folgen