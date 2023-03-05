Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 1Folge 16vom 05.03.2023
22 Min.Folge vom 05.03.2023Ab 6

Als Mr. Krabs eine neue Krankenschwester einstellt, investiert diese ihre Zeit und Kraft in SpongeBobs Sicherheit. Alle Camper wollen den Preis für "Das stinkendste Camp" gewinnen. Während Thaddäus verzweifelt darum kämpft, sauber zu bleiben.

Nickelodeon
