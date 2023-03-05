Erste und letzte Hilfe / Das stinkigste Camp im WaldJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 16: Erste und letzte Hilfe / Das stinkigste Camp im Wald
22 Min.Folge vom 05.03.2023Ab 6
Als Mr. Krabs eine neue Krankenschwester einstellt, investiert diese ihre Zeit und Kraft in SpongeBobs Sicherheit. Alle Camper wollen den Preis für "Das stinkendste Camp" gewinnen. Während Thaddäus verzweifelt darum kämpft, sauber zu bleiben.
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon