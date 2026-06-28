So schmeckt Niederlage / Die Angst-HörnchenJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 25: So schmeckt Niederlage / Die Angst-Hörnchen
22 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 6
Plankton sieht in Narlenes Dicke Kiemen-Café eine Konkurrenz. // Sandy verbringt eine Nacht in der Hütte der Komischen Käuze.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2: Nickelodeon