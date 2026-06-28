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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Alle Kappen fliegen hoch! / Der Erwachsenen-Streiche-Tag

NickelodeonStaffel 1Folge 26vom 28.06.2026
Alle Kappen fliegen hoch! / Der Erwachsenen-Streiche-Tag

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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 26: Alle Kappen fliegen hoch! / Der Erwachsenen-Streiche-Tag

22 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 6

Die Dinghies reisen ins Weltall. // Nachdem sie seine leere Hülle gefunden haben, verkleiden sich Narlene und Nobby als Mr. Krabs.

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