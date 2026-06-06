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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Patrick geht unter / Camp SpongeBob

NickelodeonStaffel 1Folge 8vom 06.06.2026
Patrick geht unter / Camp SpongeBob

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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 8: Patrick geht unter / Camp SpongeBob

22 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 6

Patrick bekommt Schwimmunterricht, aber als er immer wieder untergeht, beschließen SpongeBob und Sandy, eine Party auf dem Grund des Sees zu feiern. Zudem hat SpongeBob das ganze Lager für sich allein, als er den Ausflug verschläft.

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