Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Verschollen im Nebel / Der Spieleabend

NickelodeonStaffel 1Folge 9vom 05.09.2022
22 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 6

Patrick und Thaddäus müssen im Wald überleben, nachdem Thaddäus sich alle Knöchel verdreht hat. Die Erwachsenen schleichen sich weg, um ein Brettspiel zu spielen, aber einer der Camper lässt sich nicht so leicht abschütteln.

