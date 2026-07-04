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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Die Chaos-Maschine / Wenn die Seifenblase platzt

NickelodeonStaffel 2Folge 1vom 04.07.2026
Die Chaos-Maschine / Wenn die Seifenblase platzt

Die Chaos-Maschine / Wenn die Seifenblase platztJetzt kostenlos streamen

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 1: Die Chaos-Maschine / Wenn die Seifenblase platzt

22 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 6

Plankton rekrutiert Sandy als Hilfe für sein Labor. SpongeBobs neuer Freund ist im Camp unbeliebt.

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