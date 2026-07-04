Die Chaos-Maschine / Wenn die Seifenblase platztJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 1: Die Chaos-Maschine / Wenn die Seifenblase platzt
22 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 6
Plankton rekrutiert Sandy als Hilfe für sein Labor. SpongeBobs neuer Freund ist im Camp unbeliebt.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2: Nickelodeon