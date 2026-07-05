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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Spaß hoch Fünf / Der zerrissene Patrick

NickelodeonStaffel 2Folge 3vom 05.07.2026
Spaß hoch Fünf / Der zerrissene Patrick

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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 3: Spaß hoch Fünf / Der zerrissene Patrick

22 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 6

Nach Patricks Enthauptung kümmern sich seine Freunde um ihn, während sein Körper nachwächst - bis vier weitere Patricks in Kamp auftauchen! // Nachdem sie das Vermögen ihrer Familie verloren haben, arbeiten Rea und Roh, um im Camp bleiben zu können.

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