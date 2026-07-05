Spaß hoch Fünf / Der zerrissene PatrickJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 3: Spaß hoch Fünf / Der zerrissene Patrick
22 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 6
Nach Patricks Enthauptung kümmern sich seine Freunde um ihn, während sein Körper nachwächst - bis vier weitere Patricks in Kamp auftauchen! // Nachdem sie das Vermögen ihrer Familie verloren haben, arbeiten Rea und Roh, um im Camp bleiben zu können.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2: Nickelodeon